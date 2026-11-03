Die Aktie von Western Digital profitiert von der steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen für künstliche Intelligenz und Cloud-Rechenzentren. Starke Quartalszahlen, kräftiges Gewinnwachstum und eine vergleichsweise niedrige Bewertung könnten weiteres erhebliches Kurspotenzial eröffnen, während die aktuelle Korrektur im Sektor exzellente Einstiegschancen bietet. Western Digital ist ein US-amerikanischer Speichertechnologiehersteller, der Festplatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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