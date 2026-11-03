JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 360 auf 355 US-Dollar gesenkt und die Einstufung "Overweight" bestätigt. Analyst Samik Chatterjee zieht die Konsequenz aus der Telefonkonferenz zum jüngsten Quartalsbericht, wie aus seinem am Montag vorliegenden Kommentar hervorgeht. Was bedeutet die leichte Zielkorrektur bei unveränderter Einstufung für Anleger? Services bremsen Wachstum Chatterjee zufolge wird sich die Debatte künftig vor allem um die veränderte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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