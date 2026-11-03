Die TUI-Aktie hat einen starken Wochenstart hingelegt und ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Vor allem die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten und sinkende Ölpreise sorgten für Kauflaune. Doch wie nachhaltig ist der Kursanstieg und was spricht für eine weitere Erholung? TUI-Aktie legt kräftig zu - was steckt hinter dem Kurssprung? Am Montag ging es für die TUI-Aktie um +5,94% auf 7,38 € nach oben. Damit setzte die Aktie seine Erholung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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