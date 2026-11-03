Die Alterssicherungskommission will Beschäftigte mit einem Pflichtbeitrag von 2% in eine staatliche Kapitalrente zwingen. Der Weg ist teuer, er entzieht dem Sparer sein Kapital, und er weckt Begehrlichkeiten. Dabei kennt die zweite Säule seit Januar einen Weg zu mehr Kapitaldeckung. Ein Kommentar von Alexander Siegmund, Geschäftsführer der KPM Pensions & Benefits GmbHMehr Kapitaldeckung halte ich seit Jahren für überfällig. Die Alterssicherungskommission hat dafür im Juni einen Vorschlag gemacht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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