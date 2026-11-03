Berlin (ots) -Hex-hex trifft Popstar! Vanessa Mai singt "Nie wieder allein" und übernimmt eine Gastrolle in der neuen Bibi-Blocksberg-Hörspielfolge "Das Winterhexenfest".Das wird ein verhext schönes Weihnachtsfest! Vanessa Mai und Bibi Blocksberg feiern in diesem Jahr gemeinsam Weihnachten. Die erfolgreiche Popsängerin sorgt nicht nur mit ihrem neuen Song "Nie wieder allein" für musikalische Weihnachtsstimmung, sondern wird auch selbst Teil der Bibi-Blocksberg-Welt: In der neuen Hörspielfolge "Das Winterhexenfest" schlüpft sie in die Rolle einer singenden Hexe und bringt den Blocksberg zum Klingen. Die Überraschung hat Vanessa Mai heute in ihrem Podcast "Schön laut" erstmals verraten.Vanessa Mai wird zur singenden HexeIn "Das Winterhexenfest" (Folge 167) übernimmt Vanessa Mai die Rolle der Vala Virtuosa - einer singenden Hexe, die für ihre hexischen Hits bekannt ist. Als Überraschungsgast soll Vala beim traditionellen Winterhexenfest auf dem Blocksberg auftreten und für einen unvergesslichen musikalischen Höhepunkt sorgen."Bibi Blocksberg gehört für so viele Menschen einfach zur Kindheit dazu. Deshalb finde ich es unglaublich schön, jetzt selbst Teil dieser Welt zu sein - und dann auch noch als singende Hexe! Dass ich mit 'Nie wieder allein' einen eigenen Song beisteuern darf, macht das Ganze für mich besonders. Gerade in der Weihnachtszeit geht es doch darum, füreinander da zu sein und schöne Momente miteinander zu teilen. Ich freue mich riesig, mit Bibi und ihren Fans Weihnachten zu feiern", sagt Vanessa Mai.Der Song "Nie wieder allein" erscheint am 6. November 2026 als Single, begleitet von einem Musikvideo. Geschrieben und komponiert wurde er von Daria Assmus und Marco Silvestri, die Produktion übernahm Matthias Zürkler. Auch auf dem Hörspiel ist der Song als Bonus-Track enthalten.Für zusätzliche Weihnachtsstimmung sorgt Vanessa Mai mit Auftritten in den TV-Shows "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen am 28.11.2026 (ARD + ORF) sowie "Zauberhafte Weihnacht" am 19.12.2026 (ORF), bei denen sie ihren neuen Song präsentieren wird.Weihnachtliche Hörspielunterhaltung für die ganze Familie"Ein Winterhexenfest mit Bibi und ihren Freundinnen ist schon etwas Besonderes - und wenn dann auch noch Vanessa Mai als singende Hexe vorbeischaut, wird es richtig magisch! Wir freuen uns sehr, dass Vanessa mit so viel Begeisterung dabei ist und unsere Hörerinnen und Hörer mit ihrem Song durch die Weihnachtszeit begleitet. Das ist ein wunderbares Geschenk für alle kleinen und großen Bibi-Fans", sagt Gabi Salomon, Geschäftsführung der KIDDINX Studios GmbH und Produzentin der Hörspielfolge.Mit "Das Winterhexenfest", das am 13. November 2026 erscheint, läutet KIDDINX die Weihnachtszeit auch im Hörspielprogramm ein. Neben Bibi Blocksberg dürfen sich Kinder und Familien auf weitere festliche Abenteuer freuen: Auch Bibi & Tina und Benjamin Blümchen bekommen eigene Weihnachtsfolgen. So begleiten gleich mehrere beliebte KIDDINX-Figuren ihre Fans mit winterlichen Geschichten, vertrauten Stimmen und jeder Menge Weihnachtszauber durch die Adventszeit."Nie wieder allein" von Vanessa Mai: Single und Musikvideo ab 6. November 2026"Bibi Blocksberg - Das Winterhexenfest" (Folge 167): Hörspiel ab 13. November 2026 - https://kiddinx.lnk.to/Bibi_167PMÜber die KIDDINX Media GmbHDie KIDDINX Media GmbH mit Sitz in Berlin gehört zu den führenden Anbietern von Kinder- und Familienunterhaltung in Deutschland. Mit Kultfiguren wie Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und Bibi & Tina begeistert KIDDINX seit über 45 Jahren Generationen. Das Portfolio umfasst Hörspiele, Filme, Serien, Apps, Bücher sowie ein erfolgreiches Lizenzgeschäft. Gern liefern wir weitere spannende Fakten oder vermitteln bei Bedarf Interview-Partner.Pressekontakt:Hendrik Gerstung (externe PR für Kiddinx Media GmbH)kiddinx@grodt-webverlag.deOriginal-Content von: KIDDINX Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40165/6383198