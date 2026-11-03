Amsterdam/Pamplona (ots) -- Es entsteht ein Anbieter für Identitätsservices, Compliance und Betrugsprävention in über 50 Ländern - mit einer einzigen integrierten Plattform.- Fourthline und Veridas schaffen gemeinsam eine globale Identitätsplattform auf Bankniveau: souveräne KI, modulare Compliance sowie proprietäre Anti-Betrugs- und Biometrie-Technologie in Europa, Lateinamerika und den USA; man ist auf Kurs für 200 Millionen Verifizierungen im Jahr 2026.- Mit einem prognostizierten kombinierten Umsatz von mehr als 50 Mio. EUR im Jahr 2026 und zwei beim Closing EBITDA-positiven Unternehmen erwartet das Unternehmen, bis 2029 jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) von 85 Mio. EUR zu erreichen.- Finanzierung: Die Transaktion umfasst eine Finanzierung von bis zu 65 Mio. EUR, bereitgestellt durch den bestehenden Gesellschafter Finch Capital, eine neue Eigenkapitalinvestition von Seaya Andromeda und eine Fremdfinanzierung durch Ashgrove Capital.Fourthline und Veridas geben heute den Abschluss ihrer am 16. Juli 2026 erstmals angekündigten Fusion bekannt. Die Transaktion wurde am 03. November 2026 nach Erfüllung aller Vollzugsbedingungen abgeschlossen.Die Finanzierung wird genutzt, um Produktinnovationen zu beschleunigen, strategische M&A-Aktivitäten zu verfolgen, Verbindlichkeiten zu refinanzieren und eine Neuordnung der Beteiligungsstruktur zu unterstützen, die auch eine teilweise Liquiditätsbereitstellung für die Gesellschafter von Veridas vorsieht. Beide Unternehmen sind beim Closing EBITDA-positiv. Der Zusammenschluss soll jährliche Run-Rate-Synergien von 20 Mio. EUR erzielen. Bei geringen Kundenüberschneidungen und komplementären Märkten wird der Großteil dieses Wachstums daraus entstehen, dass die jeweils proprietäre Technologie der Unternehmen, den Kunden des jeweils anderen angeboten wird.Führung und GovernanceFourthline-CEO Paul Stoddart wird das fusionierte Unternehmen als Chief Executive Officer führen. Radboud Vlaar, Managing Partner bei Finch Capital, wird den Aufsichtsrat leiten. Eduardo Azanza, CEO von Veridas, wird President des fusionierten Unternehmens. Esteban Morrás, bisher Präsident von Veridas, Philip van Engers von Finch Capital und Alfonso Diaz, Investment Director bei Seaya Andromeda, werden in den Aufsichtsrat der Fourthline Group Holding B.V. eintreten. Der Hauptsitz des fusionierten Unternehmens wird in Amsterdam sein, mit Niederlassungen in Stockholm, Pamplona, Barcelona, Mexiko, São Paulo und Boston.Was Kunden gewinnenFourthline und Veridas haben sich zusammengeschlossen, um eine globale Identitätsplattform auf Bankniveau zu schaffen. Diese umfasst souveräne KI, modulare Compliance sowie proprietäre Anti-Betrugs- und Biometrie-Technologie in Europa, Lateinamerika und den USA. Ein vertrauenswürdiger Partner für durchgängige KYC-, AML- und Identitäts-Compliance. Ab heute können Kunden beider Unternehmen mit einem einzigen Anbieter in Europa, Lateinamerika, Mexiko und den USA zusammenarbeiten. Beide Plattformen laufen mit voller Kontinuität der Services, den bestehenden Verträgen und Integrationen sowie den lokalen Supports weiter. Die Integration erfolgt in Phasen, Kunden müssen nichts unternehmen.Warum der Zusammenschluss jetzt wichtig istRegulierte Unternehmen stehen gleichzeitig unter zwei starken Belastungsfaktoren: Betrug wird zunehmend KI-generiert, einschließlich Deepfake- und Synthetic-Identity-Angriffen, und der Compliance-Rahmen erweitert sich infolge der EU-AMLR, MiCA, eIDAS 2.0 und nationaler Altersverifikationsgesetze sowie CNBV & CUB in Lateinamerika und Mexiko. Die weltweiten Ausgaben für digitale Identitätsverifizierung werden 2026 voraussichtlich knapp 19 Mrd. US-Dollar erreichen und bis 2030 um 55 % auf mehr als 29 Mrd. US-Dollar anwachsen, so Juniper Research. (https://www.crowdfundinsider.com/2026/05/276853-digital-identity-verification-set-for-steady-growth-amid-rise-in-ai-driven-fraud-research/)Dieselbe Studie stellt fest, dass die biometrische Verifizierung die am schnellsten wachsende Modalität ist und dass "Unternehmenskunden ihre Ausgaben bei Anbietern bündeln, die den gesamten Identitätslebenszyklus über Märkte und Regulierungen hinweg abdecken".Das fusionierte Unternehmen adressiert bestehende Herausforderungen und vereint die Compliance- und Entscheidungstechnologie von Fourthline, entwickelt für regulierte Finanzdienstleister in Nord- und Mitteleuropa, mit der Biometrie-, Dokumenten- und Stimmtechnologie von Veridas, die in Südeuropa, Lateinamerika und den USA im Einsatz ist. Der Technologie-Stack ist vollständig proprietär. Qualifizierte Vertrauensdienste werden von Fourthline Trust Services, einem qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter (QTSP), erbracht. Das Ergebnis: Regulierte Unternehmen können mit Zuversicht in neue Märkte expandieren.ZitatePaul Stoddart, CEO von Fourthline: "Das Closing markiert die Entstehung eines echten europäischen Marktführers für Identitätsverifizierung und Betrugsprävention. Ab heute kann ein Geschäftspartner, der Kunden in Amsterdam, Madrid, London, Mexiko-Stadt, São Paulo oder Bogotá onboardet, über einen einzigen Anbieter einen einheitlichen Verifizierungsstandard anwenden. Unsere erste Aufgabe ist es, die Kontinuität des Service für bestehende Kunden sicherzustellen; unsere zweite, ihnen Zugang zu zusätzlichem Mehrwert zu verschaffen."Eduardo Azanza, President: "Unsere Mission ist klar: Wir unterscheiden Echtes von Gefälschtem, damit unsere Kunden auf Vertrauen bauen können. Diese Fusion gibt uns die Talente, die Technologie und die Reichweite, um diese Mission weiter voranzubringen, als es jedes Unternehmen allein könnte. Gemeinsam vervielfachen wir unsere Fähigkeit, Betrug zu bekämpfen - mit regulatorischer Compliance als Grundlage und einem festen Bekenntnis zum ethischen Einsatz von KI. In Europa geboren und bereits global expandiert, agieren wir nun als ein Team und verbinden komplementäre Expertise mit gemeinsamer Energie und Ambition. Vorwärts. Gemeinsam."Radboud Vlaar, Finch Capital: "Wir waren überzeugt, dass dies kulturell sehr gut zusammenpasst, da beide Unternehmen auf einem starken Fundament kundenorientierter Produktführerschaft aufbauen, wie der Blue-Chip-Kundenstamm zeigt. Wir sind der Ansicht, dass dieser Markt reif für eine Konsolidierung ist, für die Fourthline und Veridas unserer Einschätzung nach gut positioniert sind, wie das starke organische Wachstum und die gewonnenen Ausschreibungen großer Tier-1-Banken belegen. Wir freuen uns darauf, eng mit Paul und seinem Team zusammenzuarbeiten, um den Wertschöpfungsplan umzusetzen und das Führungsteam weiter auszubauen."Alfonso Diaz, Seaya Andromeda: "Wir freuen uns sehr, in Fourthline und Veridas zu investieren und die nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Beide Unternehmen haben herausragende Geschäfte aufgebaut - mit starken Teams, proprietärer Technologie und komplementären Fähigkeiten über Produkte und Märkte hinweg. Wir sind überzeugt, dass dieser Zusammenschluss enormes Potenzial hat, ein globaler Marktführer im Bereich digitale Identität zu werden, und wir freuen uns darauf, die internationale Expansion und das weitere Wachstum zu unterstützen."BeraterOrange Clover und Act Legal Spain fungierten als federführende Rechtsberater von Fourthline für niederländisches bzw. spanisches Recht und koordinierten das erweiterte Beraterteam der Transaktion. Finanzberater von Veridas war TD Securities, Rechtsberater von Veridas waren Pérez-Llorca und AKD. Rechtsberater von Finch Capital war Lexense.Über Fourthline:Fourthline ist Europas führender Anbieter für Identitätsverifizierung und ermöglicht Compliance-Lösungen auf Basis proprietärer KI-Technologie. Das 2017 in Amsterdam gegründete Unternehmen zeigt seine Stärke in einem Kundenstamm, zu dem Revolut, N26, Trade Republic, Qonto, Scalable Capital, Scalapay, Raisin, Rabobank und Bitpanda gehören. Über eine einzige API-Integration ermöglicht Fourthline Finanzinstituten, einheitliche Compliance-Standards einzuhalten und zugleich eine ambitionierte globale Expansion zu unterstützen. www.fourthline.comÜber Veridas:Veridas ist ein 2017 als Joint Venture mit BBVA gegründetes Technologieunternehmen. Seitdem hat es sich zu einem führenden globalen Akteur der Identitätsbranche entwickelt und betreut über 350 Kunden in 25 Ländern in Sektoren wie Banken, Versicherungen, Telekommunikation und öffentliche Verwaltung in Europa, Lateinamerika und den USA. Die Mission von Veridas ist es, jedem Unternehmen vertrauenswürdige digitale Identitäten (Trusted Digital Identities) bereitzustellen - mit proprietären, hochmodernen Lösungen für Identitätsverifizierung, Biometrie und Betrugsprävention.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, erkennbar an Begriffen wie "erwartet", "wird", "auf Kurs" und ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, unter anderem hinsichtlich des Integrationsfortschritts, der Wettbewerbsdynamik und regulatorischer Entwicklungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Fourthline übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Pressekontakt:Rebecca Quackrebecca.quack@cognitomedia.com+49 (0) 211 175 2085 3cognitomedia.comOriginal-Content von: Fourthline B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179357/6383232