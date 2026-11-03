Shopify - SHOP: eCommerce-Agenten als nächster KI-Booster?

Quartalszahlen heute 13 Uhr!

Pullback-Setup bei der Shopify-Aktie! Analyst Justin Patterson von KeyBanc mit Kursziel 185 USD & "Overweight"!

Shopify (SHOP) - CA82509L1076

Rückblick

Mit großer Spannung erwarten Trader die Kursreaktion der Shopify-Aktie auf die heute anstehende Quartalsmeldung. Die Zahlen sollen um 7 Uhr Eastern Time kommen, was 13 Uhr deutscher Zeit entspricht. Das Wertpapier entwickelte sich im vergangenen Halbjahr positiv und arbeitete sich von rund 95 USD im Mai bis auf knapp 180 USD Ende Oktober nach oben. Auffällige Kurslücken sind insbesondere während der jüngsten Aufwärtsbewegung zu erkennen, die den Kurs aus dem Bereich um 150 USD deutlich nach oben katapultierte, während zuletzt eine kräftige Korrektur einsetzte. Der 20er-EMA verlief während des Anstiegs oberhalb des 50er-EMA, doch mit dem jüngsten Kursrückgang fiel die Aktie unter den kurzfristigen Durchschnitt und nähert sich nun dem 50er-EMA als möglicher Unterstützung.

Shopify-Aktie: Chart vom 02.11.2026, Kürzel: SHOP, Kurs: 156.22 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Pullback-Setup sieht eine mögliche Stabilisierung im Bereich zwischen 152 USD und 161 USD vor, wobei die Aktie nach dem Rücksetzer ausgehend vom Hoch bei rund 180 USD eine wichtige Unterstützungszone testet. Gelingt die Stabilisierung oberhalb von 152 USD und erobert Shopify anschließend den Widerstand bei 161 USD zurück, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen und ein erneuter Anstieg in Richtung des bisherigen Hochs möglich werden.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Shopify-Aktie nachhaltig unter die Unterstützung bei 152 USD, wäre das Pullback-Setup gefährdet und eine Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlicher. In diesem Fall könnten zunächst die Bereiche um 145 USD und anschließend 140 USD als mögliche Auffangzonen dienen, wobei ein weiterer Rückgang das zuvor starke Chartbild deutlich eintrüben würde. Bei einem Long-Trade könnten Trader einen Stop Loss knapp unter 152 USD platzieren, da ein Bruch dieser Marke das bullische Szenario deutlich schwächen würde.

Meinung

Shopify aus dem kanadischen Ottwa betreibt eine E-Commerce-Plattform, mit der Händler Onlineshops erstellen und verwalten sowie Zahlungen, Marketing, Bestellungen und weitere Geschäftsprozesse abwickeln können. Ergänzend bietet Shopify Lösungen für den stationären Handel und internationale Vertriebskanäle an. Vor den anstehenden Quartalszahlen zeigt sich KeyBanc optimistisch und erhöht das Kursziel von 180 auf 185 USD. Analyst Justin Patterson bestätigt die Einstufung "Overweight" und rechnet mit der Möglichkeit, dass Shopify die Markterwartungen für das dritte Quartal übertrifft. Als langfristige Wachstumsperspektive rückt insbesondere der sogenannte Agentic Commerce in den Fokus. Dabei übernehmen KI-Agenten zunehmend Aufgaben wie die Produktsuche, den Angebotsvergleich und die Abwicklung von Einkäufen. Shopify könnte davon profitieren, indem das Unternehmen Händlern die notwendige technische Infrastruktur bereitstellt, um ihre Produkte auch über KI-gestützte Einkaufssysteme zu vertreiben. Dadurch könnten neue Verkaufskanäle entstehen, zusätzliche Dienstleistungen angeboten und die Marktposition der Plattform gestärkt werden. Allerdings bleibt offen, wie schnell sich diese Technologie durchsetzt und in welchem Umfang sie zusätzliche Umsätze generiert. Zudem könnten die anhaltenden Schwankungen an den Aktienmärkten die Kursentwicklung belasten. Entscheidend sind daher neben den Quartalszahlen auch der Ausblick des Managements und konkrete Fortschritte bei der Integration von KI in den digitalen Handel.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 202.61 Mrd. USD

Meine Meinung zu Shopify ist bullisch.

Quellennachweis: https://aktiencheck.de/artikel/shopify-aktie-vor-den-quartalszahlen-wird-agentic-commerce-zum-naechsten-wachstu

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 31.10.2026

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