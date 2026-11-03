FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis und das Bruttowarenvolumen des Online-Modehändlers seien im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen, während sich der Umsatz erwartungsgemäß entwickelt habe, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine Verschiebung in Richtung B2B, wo sich das operative Ergebnis im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und die Konsensschätzung deutlich übertroffen habe./ck/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ZAL1111
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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