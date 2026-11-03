Berlin (ots) -Großes Tour-Finale 2026 mit vollen Lounges, Fachkommunikation auf Augenhöhe und Tausenden begeisterten Healthcare Professionals aus den Apotheken: Mit mehr als 2.300 Besucher:innen in der Gartenhalle Karlsruhe hat die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE am vergangenen Wochenende ihre Deutschland-Saison 2026 abgeschlossen. Der Veranstalter und die 45 Partnerunternehmen erlebten ein weiteres Rekordjahr mit mehr als 29.700 Gästen in zwölf Städten - und einer Community, die Wissen, Austausch und persönliche Begegnung stärker nachfragt als je zuvor.Karlsruhe setzte einen starken Schlusspunkt: In der lichtdurchfluteten, top gefüllten Messehalle im Herzen der Fächerstadt trafen Apotheker:innen, PTA und PKA noch einmal auf die Teams der Partnerunternehmen, informierten sich über Produkte, Marken und aktuelle Branchenthemen und nutzten die zahlreichen Kurzvorträge als Impulsgeber für die Beratung im Apothekenalltag.Mehr als 1.900 Vorträge in den vier Silent-Lab-Lounges an den 24 Eventtagen unterstreichen den Fortbildungswillen der Apothekenteams. Die durchschnittliche Verweildauer von mehr als drei Stunden pro Gast und ein Anteil von rund 40 Prozent Erstbesucher:innen zeigen, wie stark das Format wächst."29.707 Gäste zeigen, wie lebendig und empathisch die Apotheken-Community ist", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Die Menschen kommen an ihren freien Wochenenden, bleiben mehrere Stunden, hören Vorträge, stellen Fragen und suchen den persönlichen Austausch mit den Teams an den Ständen unserer Partneruternehmen. Genau dafür steht die APOTHEKENTOUR: Wir schaffen gemeinsam mit unseren Partnern einen Safespace für Apothekenteams, an dem Wissen, Marken und die Menschen aus der Vor-Ort-Apotheke zusammenfinden. "2027 startet die Tour im CCH HamburgDer Apothekenmarkt ist in Bewegung, eine lange Pause gibt es deshalb nicht: Am 13. und 14. Februar 2027 startet die nächste APOTHEKENTOUR in Hamburg, an dem Standort, der 2026 die meisten Besucher:innen aus den Apotheken anzog. Und auch das Partnernetzwerk wächst weiter: Für die Saison 2027 werden bis zu 50 Unternehmen mit on tour gehen. Neben vier neuen Standorten in Dresden, Freiburg Heilbronn und Kassel wird die Tour erstmals das Finale in Berlin feiern: im ehemaligen Flughafen Tempelhof.Die vorläufigen Termine der APOTHEKENTOUR 2027:- 13./14. Februar: Hamburg, CCH- 27./28. Februar: Duisburg, Kraftzentrale- 6./7. März: München, Eisbach Studios- 3./4. April: Rostock, Hansemesse- 17./18. April: Heilbronn, Intersport Arena- 22./23. Mai: Köln, Messe- 5./6. Juni: Mainz, Halle 45- 19./20. Juni: Kassel, Messe- 18./19. September: Freiburg, Messe- 16./17. Oktober: Hannover, Eilenriedehalle- 23./24. Oktober: Dresden, Messe- 30./31. Oktober: Berlin, Flughafen TempelhofDie APOTHEKENTOUR bringt Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken mit Unternehmen und Marken aus dem Gesundheitsmarkt zusammen. Im Mittelpunkt stehen Fachwissen, persönliche Begegnungen und der direkte Dialog in einem Eventformat, das sich seit dem Start 2022 kontinuierlich weiterentwickelt hat.Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken können sich in den kommenden Tagen unter www.apothekentour.de für die APOTHEKENTOUR 2027 anmelden.Diese Unternehmen (https://www.apothekentour.de/aussteller/) waren 2026 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten:Aboca, Alfasigma, ApoVid, Aristo Pharma, Bausch + Lomb, BD Rowa" Bionorica, CGM Lauer, Curél, Dentinox, DERMASENCE, Dr. Ausbüttel (DRACO), DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, ELPATO, Galderma, gesundleben, HALEON, Hartmann, IhreApotheken GmbH & Co. KGaA (ZukunftspaktApotheke), InfectoPharm, Kiaora, Klosterfrau, KORRES, LAPONDO, MEDICE, Naturafit, natüür, NUXE, OMNi-BiOTIC, OmniVision, Opella, Orthomol, P&G Health Germany GmbH, Pohl Boskamp, Pure, Queisser Pharma, ratiopharm, Reckitt, Sandoz, Shower+, STADA, Théa Pharma, Unifarco, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, ZENTIVA.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbH / APOTHEKENTOURConstantin ArensFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@elpato.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/6383274