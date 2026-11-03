Mitte Oktober hatte die Palantir-Aktie den Sprung auf ein neues Rekordhoch bei 212,94 US$ geschafft, doch seitdem prägen Gewinnmitnahmen das Bild. Daran ändern auch die Zahlen nichts, die der US-Datenanalysespezialist am Montagabend veröffentlicht hat. Vorbörslich verliert der Anteilsschein weitere -7% auf rund 165 US$. Sind die Zahlen so schlecht oder was steckt hinter dem Abverkauf? Rekordwachstum und eine historische Premiere Tatsächlich hat Palantir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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