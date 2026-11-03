Die Deutsche Telekom könnte in den kommenden vier Jahren deutlich profitabler werden. Laut aktuellem Analystenkonsens soll der bereinigte Gewinn je Aktie bis 2030 um rund +58% steigen. Gleichzeitig erwarten die Experten einen um etwa 30% höheren freien Cashflow. Bei einem Aktienkurs von 25,84 € liegt das erwartete KGV für 2027 trotzdem bei lediglich 9,9. Während die Deutsche Bank ein Kursziel von 40 € bestätigt, bleibt die Börse bislang skeptisch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de