Die Oracle-Aktie befindet sich aktuell mit Vollgas im Rückwärtsgang. In den letzten drei Handelstagen summierten sich die Kursverlustes des Software- und Cloud-Konzerns auf -18%. Was zieht den Kurs der Oracle-Aktie dieser Tage so stark nach unten und sollten Anleger langsam über einen Kauf nachdenken? Weitere Kapitalmaßnahmen Auslöser des jüngsten Kurseinbruchs der Oracle-Aktie war erneut ein gewaltige Kapitalaufnahme des Technologiekonzerns. Oracle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de