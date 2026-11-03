Die Papiere von DroneShield bleiben klar in der Hand der Verkäufer und notieren aktuell bei 0,817 €. Bereits in meinem Beitrag "DroneShield-Aktie bleibt unter 1 €: Rutscht sie jetzt noch tiefer?" hatte ich auf die anhaltende Schwäche und die Gefahr einer Fortsetzung des Abwärtstrends hingewiesen. Genau dieses Szenario setzt sich nun fort: Ein nachhaltiger Befreiungsschlag blieb aus, stattdessen markierte der Wert neue Mehrmonatstiefs. Damit rückt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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