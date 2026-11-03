Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 03.11.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt deutliche Schwächesignale: Nach einer anfänglichen Seitwärtsphase bei 28.658 Punkten und einem gescheiterten Ausbruchsversuch im regulären US-Handel dominierte gestern der Verkaufsdruck. Erholungsbewegungen blieben bis zum Handelsschluss aus. Auch im heutigen Frühhandel konnte sich der Tech-Index zwar stabilisieren, ein dynamischer Rebound blieb jedoch bislang aus.

In dieser fundierten Nasdaq 100 Prognose werfen wir einen detaillierten Blick auf die wichtigsten Chartmarken (SMA20/SMA50), konkrete Long- und Short-Setups sowie die erwartete Tagesrange.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Charttechnisches Signal bärisch: Sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart notiert der Index unter den relevanten Durchschnitten SMA20 und SMA50; die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario liegt heute bei 55 %.

Zentraler Pivot bei 27.997 Punkten: Ein Rutsch unter diese morgendliche Triggermarke aktiviert Abwärtsziele bis 27.750/30 und 27.485/65 Punkte. Erst eine Rückeroberung der SMA20 (28.260 Punkte) stabilisiert das Momentum.

Erwartete Handelsspanne: Die von Jens Klatt prognostizierte Tagesrange erstreckt sich von 27.499 - 27.776 Punkten auf der Unterseite bis 28.115 - 28.343 Punkten auf der Oberseite.

Rückblick - Range-Vergleich (08:00 - 22:00 Uhr)

Kennzahl 02.11. (Ist)* 02.11. (Erwartet)* 30.10. (Vortag) Abweichung Tageshoch (TH) 28.777 Punkte 28.826 Punkte 28.878 Punkte -49 Pkt. Tagestief (TT) 28.076 Punkte 28.329 Punkte 28.110 Punkte -253 Pkt. Tagesschluss (22:00 Uhr) 29.208 Punkte - 29.421 Punkte -213 Pkt. Tagesrange 701 Punkte - 768 Punkte -

*Hinweis: Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr. Kursmarken basieren auf Daten der Plattform xStation5.

Chartcheck - Technische Nasdaq 100 Prognose

1-Stunden-Chart (1h): Bären behalten die Oberhand

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gestern notierte der Nasdaq am Morgen noch oberhalb der SMA20 (aktuell bei 28.260 Punkten). Der Index konnte sich zwar bis zum Nachmittag über diesem gleitenden Durchschnitt halten, löste sich jedoch nicht belastbar nach oben. Im weiteren Verlauf wurde die SMA20 verbindlich nach unten durchbrochen....

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