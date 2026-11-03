DJ Ceconomy: JD.com hat alle Freigaben für Übernahme erhalten

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die Übernahme von Ceconomy durch die chinesische JD.com ist in trockenen Tüchern. Wie Ceconomy, die Mutter von MediaMarkt und Saturn, mitteilte, hat JD.com am Dienstag die Freigabe durch die Europäische Union erhalten, somit seien alle Angebotsbedingungen erfüllt.

"Ceconomy wurde von JD.com darüber informiert, dass JD.com heute die Freigabe durch die EU-Kommission gemäß der europäischen Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen erhalten hat. Damit sind nunmehr alle Vollzugsbedingungen für das laufende öffentliche Übernahmeangebot eingetreten", teilte Ceconomy mit.

Im Zuge des Übernahmeangebots hatte sich der chinesische Online-Gigant JD.com 85,2 Prozent an Ceconomy gesichert.

Der Abschluss der Transaktion wird nach früheren Ceconomy-Angaben noch im zweiten Halbjahr 2026 erwartet. Für die EU-Genehmigung hatte JD.com der EU-Kommission Ende August Zugeständnisse angeboten.

CEO Remko Rijnders sagte im Juli im Interview mit Dow Jones Newswires, es könne mit einem Rückzug von der Börse Anfang 2027 gerechnet werden.

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November 03, 2026 05:45 ET (10:45 GMT)

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