DJ AUKTION/Gute Nachfrage für 5-jährige Bundesobligationen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Die Auktion war dabei überzeichnet, die Nachfrage der Investoren war größer als das Volumen. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 13. Oktober.
=== Emission 2,90-prozentige Bundesobligationen mit Laufzeit 8. Oktober 2031 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,295 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,839 Mrd EUR Marktpflegevolumen 1,161 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,4 (1,1) Durchschnittsrend. 3,14% (3,22%) Wertstellung 5. November 2026 ===
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November 03, 2026 05:47 ET (10:47 GMT)
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