Die PKV-Beiträge werden zum Jahreswechsel erneut steigen. Der PKV-Verband hat Erhöhungen von durchschnittlich 13% angekündigt. Ein Beitrag auf der Seite des auf PKV spezialisierten Unternehmens hc consulting detailliert nun, welche Versicherer die höchsten Anpassungen angekündigt haben. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV-Verband) hatte bereits Anfang Oktober angekündigt, dass es eine weitere Runde mit Beitragserhöhungen in der privaten Krankenvollversicherung (PKV) zum Jahreswechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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