Die TeamViewer-Aktie erlebt am Dienstag, dem 3. November 2026, einen dramatischen Kurseinbruch und verliert bis gegen 12:00 Uhr rund 24,47 Prozent auf nur noch 5,370 Euro. Auslöser sind enttäuschende Quartalszahlen und eine deutliche Senkung der Jahresprognose. Trotz Fortschritten im Geschäft mit Großkunden wächst die Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Softwarekonzerns.TeamViewer-Aktie verliert fast ein Viertel ihres Wertes Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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