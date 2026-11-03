Bei der Berentzen-Gruppe steht eine historische Veränderung bevor. Der US-Spirituosenkonzern Sazerac will den traditionsreichen deutschen Getränkehersteller übernehmen und bietet dafür 5,55 Euro je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären jetzt ausdrücklich, das Angebot anzunehmen. Besonders brisant: Nach erfolgreicher Übernahme könnte Berentzen vollständig von der Börse verschwinden. Für Anleger stellt sich damit eine wichtige Frage: Jetzt verkaufen oder auf einen höheren Preis spekulieren? Berentzen Übernahme: Sazerac bietet 68 Prozent Aufschlag Die geplante Übernahme der Berentzen-Gruppe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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