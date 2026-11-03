Datum der Anmeldung:
30.10.2026
Aktenzeichen:
B3-115/26
Unternehmen:
Framatome SAS, Courbevoie (FR); Ion Beam Applications SA, Louvain-la-Neuve (BE); Gründung eines GU zur Herstellung des Radioisotops Astat-211: Ekalia SAS, Courbevoie (FR)
Produktmärkte:
At-211, Radioisotope, Radiopharmazeutika
30.10.2026
Aktenzeichen:
B3-115/26
Unternehmen:
Framatome SAS, Courbevoie (FR); Ion Beam Applications SA, Louvain-la-Neuve (BE); Gründung eines GU zur Herstellung des Radioisotops Astat-211: Ekalia SAS, Courbevoie (FR)
Produktmärkte:
At-211, Radioisotope, Radiopharmazeutika
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