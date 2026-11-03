Datum der Anmeldung:
30.10.2026
Aktenzeichen:
B9-109/26
Unternehmen:
Infra Plus Mobility S.p.A. (IT); mittelbarer Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von ca. 8,1 % an der Trenitalia France SAS (FR) im Wege des Erwerbs einer Beteiligung von ca. 16,6 % an der Certares Grande Vitesse S.à r.l. (LUX)
Produktmärkte:
Personenbeförderung im Schienenverkehr
30.10.2026
Aktenzeichen:
B9-109/26
Unternehmen:
Infra Plus Mobility S.p.A. (IT); mittelbarer Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von ca. 8,1 % an der Trenitalia France SAS (FR) im Wege des Erwerbs einer Beteiligung von ca. 16,6 % an der Certares Grande Vitesse S.à r.l. (LUX)
Produktmärkte:
Personenbeförderung im Schienenverkehr
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