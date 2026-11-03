Der Stromversorger bzw. die "Renewable Energy Company" führt am Morgen den FTSE 250 mit + 8,5 % an. DRAX-Historie in Kurzform: Wurzeln in der Kohleverstromung 1967, börsennotiert seit 2005, Umstellung auf Holzpellets 2012 eingeschlagen, seit Juli 2026 Solar- und Windenergie im Portfolio.
Heute gab DRAX den Plan bekannt, am Standort in North Yorkshire ein KI-Rechenzentrum zu errichten. Geplant ist somit ein Datacenter, dessen Stromversorgung auf Pellets basiert. Kooperationspartner sind BROOKFIELD und dessen KI-Infrastrukturplattform Radiant. Im Endausbau soll eine Leistung von 1 GW erreicht werden, als Ausbaustufen sind 100 MW (2028) und 500 MW (2031) geplant. Für die erste Phase ist ein Investitionsvolumen von 2,5 Mrd. GBP und im Endausbau mehr als 20 Mrd. GBP vorgesehen.
Laut CEO Will Gardiner soll der KI-Plan dazu beitragen, den Bestand des traditionsreichen Kraftwerk-Standorts zu sichern. Die DRAX-Aktie bewegt sich heute wieder auf ihr Allzeithoch vom Februar zu.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Heute gab DRAX den Plan bekannt, am Standort in North Yorkshire ein KI-Rechenzentrum zu errichten. Geplant ist somit ein Datacenter, dessen Stromversorgung auf Pellets basiert. Kooperationspartner sind BROOKFIELD und dessen KI-Infrastrukturplattform Radiant. Im Endausbau soll eine Leistung von 1 GW erreicht werden, als Ausbaustufen sind 100 MW (2028) und 500 MW (2031) geplant. Für die erste Phase ist ein Investitionsvolumen von 2,5 Mrd. GBP und im Endausbau mehr als 20 Mrd. GBP vorgesehen.
Laut CEO Will Gardiner soll der KI-Plan dazu beitragen, den Bestand des traditionsreichen Kraftwerk-Standorts zu sichern. Die DRAX-Aktie bewegt sich heute wieder auf ihr Allzeithoch vom Februar zu.
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