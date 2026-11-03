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Freedom24 plant die Eröffnung einer Niederlassung in Genf für das erste Quartal 2027 und will damit die Beziehungen zur Schweizer Finanz- und Forschungsbranche vertiefen



03.11.2026 / 12:30 CET/CEST

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Die europäische Investitionsplattform stellte ihre Pläne im Anschluss an eine Diskussion in Genf vor, bei der es um die Vernetzung der Schweizer KI-Forschung mit Kapital, Recheninfrastruktur und kommerziellen Möglichkeiten ging. GENF, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Freedom24, die europäische Investitionsplattform der an der Nasdaq notierten Freedom Holding Corp. (FRHC), plant, im ersten Quartal 2027 eine Niederlassung in Genf zu eröffnen. Das Unternehmen beabsichtigt, ein lokales Team aufzubauen und Beziehungen zu den Finanz-, Technologie- und Forschungskreisen in der ganzen Schweiz zu knüpfen. Genf vereint internationale Finanzwelt, Vermögensverwaltung und institutionelles Vertrauen mit Zugang zu Forschung und Innovation auf Weltklasseniveau. Freedom24 sieht Chancen darin, seine digitale Finanzkompetenz und die technologischen Fähigkeiten der Gruppe mit dem finanziellen und wissenschaftlichen Ökosystem der Schweiz zu verknüpfen. "Genf vereint mehrere Stärken, die für unsere langfristige Strategie besonders relevant sind: internationale Finanzwelt, institutionelles Vertrauen und außergewöhnliches intellektuelles Kapital", sagte Evgenii Tiapkin, CEO von Freedom24. "Unser Ziel geht über die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in Europa hinaus. Wir wollen Teil des lokalen Ökosystems werden, Beziehungen zu Finanzinstituten, Technologieunternehmen und Forschern aufbauen und herausfinden, wo unsere Erfahrung einen echten Mehrwert schaffen kann. Die Schweiz verfügt über herausragende Forschung, Ingenieurtalente und Zugang zu Kapital, während Kasachstan, der größte operative Markt unserer Gruppe, bedeutende Rechenkapazitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz aufbaut. Wir sehen Chancen, diese Stärken zu verbinden und vielversprechende Technologien dabei zu unterstützen, den Sprung von der Forschung in die praktische Anwendung zu schaffen. "Wir verfolgen einen langfristigen Ansatz und beginnen mit einem lokalen Team sowie der Schaffung der Grundlagen für eine sinnvolle Zusammenarbeit. Alle zukünftigen Dienstleistungen werden auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten und in Übereinstimmung mit den geltenden schweizerischen regulatorischen Anforderungen entwickelt." Die Freedom Holding Corp. entwickelt in Kasachstan eine KI-Infrastruktur, darunter einen "Sovereign AI Hub" mit einer geplanten Kapazität von bis zu 100 MW und den "Freedom AI Super Cluster", die auf NVIDIA-Technologie basieren. Ihr Geschäftsbereich "Freedom Cloud" betreut bereits mehr als 3.400 Kunden aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor. Diese Initiativen bieten Möglichkeiten, Schweizer Forschungskompetenz mit den Rechenkapazitäten Kasachstans zu verbinden, insbesondere in den Bereichen angewandte KI, vertrauliches Rechnen und vertrauenswürdige KI-Infrastruktur. Freedom24 ist zudem daran interessiert, mit Schweizer Forschungseinrichtungen wie der ETH Zürich und der EPFL zusammenzuarbeiten, um zu untersuchen, wie sich wissenschaftliches Fachwissen, technologische Infrastruktur und finanzielle Ressourcen gegenseitig ergänzen könnten. Im Rahmen des Engagements der Gruppe in der Schweiz nahm sie unter anderem am Workshop "From Lab to Market" teil, der am 30. Oktober vom Geneva Center for Neutrality in der Société de Lecture organisiert wurde. Die Veranstaltung brachte Vertreter aus Wissenschaft, Finanzwesen und Technologie zusammen, um zu erörtern, wie die Schweiz erstklassige KI-Forschung in wirtschaftlich tragfähige Unternehmen umsetzen kann. "Souveränität bedeutet hier nicht Selbstversorgung. Es geht darum, unsere Abhängigkeiten selbst zu wählen, anstatt unter ihnen zu leiden. Die Datenverarbeitung ist zu einer Infrastruktur geworden, so wie es früher die Energieversorgung oder das Eisenbahnnetz waren", sagte Nicolas Ramseier, Präsident und Mitbegründer des Geneva Center for Neutrality. Mit Blick auf die Pläne der Freedom Group, sich in der Schweiz niederzulassen, fügte er hinzu: "Wir begrüßen diese Präsenz." Als Vertreter des US-Geschäfts der Gruppe hob Jay Woods, Chief Global Strategist bei Freedom Capital Markets, die institutionelle Stabilität, die internationalen Verbindungen und die Forschungskapazitäten der Schweiz hervor. Er betonte, wie wichtig es sei, auf lokales Fachwissen zurückzugreifen, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und Daten sowie geistiges Eigentum zu schützen, während KI-Technologien immer breitere Anwendung finden. Freedom24 betrachtet seine geplante Präsenz in Genf als Chance, dauerhafte Beziehungen aufzubauen und zur Entwicklung von Finanztechnologie, verantwortungsvoller KI und forschungsgetriebener Innovation beizutragen. Über Freedom24 Freedom24 ist ein Finanztechnologie- und Wertpapierhandelsunternehmen, das europäische Kunden mit den wichtigsten internationalen Kapitalmärkten verbindet. Über eine eigene, firmeneigene Plattform bietet das Unternehmen Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Finanzinstrumenten auf den amerikanischen, europäischen und asiatischen Märkten. Freedom24 ist von der CySEC lizenziert und unterliegt den MiFID-II-Vorschriften. Das Unternehmen ist in allen EU-/EWR-Staaten tätig und verfügt über Teams in den wichtigsten EU-Märkten. Freedom24 ist die europäische Tochtergesellschaft der Freedom Holding Corp., einer internationalen Finanzgruppe, die in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien tätig und an der Nasdaq-Börse notiert ist. 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