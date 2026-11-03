Was in einigen Nachbarstaaten längst Realität ist, soll bald auch in Deutschland funktionieren: Noch bis Ende November will das Bundesverkehrsministerium den digitalen Nachweis aufs Smartphone bringen. Der digitale Führerschein soll noch in diesem Jahr auf Smartphones verfügbar sein. Das bedeutet, dass Autofahrer:innen in Deutschland ihren Kartenführerschein künftig nicht mehr mitführen müssen, wenn sie den digitalen Nachweis gespeichert haben. Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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