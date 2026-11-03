Nach jahrzehntelanger Suche wissen wir immer noch nicht, woraus die mystische Dunkle Materie besteht. Sie macht den größten Teil der Materie des Universums aus. Nun weitet die Physik ihre Suche aus. Unter einem Apennin-Massiv, unterhalb des Jinping-Gebirges in Sichuan und am Grund eines Bergwerks in South Dakota ist eine kosmische Jagd im Gange. Tief unten, isoliert von diesen felsigen Schutzschilden, sollen riesige Detektoren, gefüllt mit flüssigem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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