Backnang (ots) -- Online-Druckerei aus Backnang gewinnt bei den 22. Druck&Medien Awards- Zusätzliche Auszeichnung mit Platz zwei als "Kunden- & Verkaufsteam des Jahres"Die WIRmachenDRUCK GmbH ist bei den 22. Druck&Medien Awards am 29. Oktober 2026 mit dem Xerox Award als "Sozial engagiertes Druckunternehmen des Jahres" ausgezeichnet worden. In der Kategorie "Kunden- & Verkaufsteam des Jahres" (POLAR Award) belegte die Online-Druckerei zudem den zweiten Platz.Druck & Medien AwardsDie Druck&Medien Awards (https://druckawards.de/gewinner-2026/) sind ein renommierter Branchenpreis für die Druck- und Medienindustrie. Ausgezeichnet werden Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in mehr als 20 Kategorien, zum Beispiel Familiendruckerei, Ausbildungsbetrieb, innovativster Onlinedrucker oder sozial engagiertes Druckunternehmen des Jahres. Die Preise werden jedes Jahr bei einer Gala verliehen; 2026 war es die 22. Ausgabe am 29. Oktober im Grand Hyatt Berlin. Ausrichter des Awards ist die Ulmer Ebner Media Group, deren Branchenportal print.de und Fachmagazin "Deutscher Drucker" sich vor allem an Fach- und Führungskräfte aus Druckereien und der grafischen Industrie richten.Happy Friday statt Black FridayKern des ausgezeichneten Engagements ist der "Happy Friday". 2020 riefen die Gründer von WIRmachenDRUCK Johannes und Samuel Voetter die Charity-Aktion als bewussten Gegenentwurf zu den Rabattschlachten am Black Friday ins Leben. Seitdem packen die Mitarbeitenden jedes Jahr rund 10.000 Weihnachtspakete - unter anderem für Waisenkinder in Ungarn, Rumänien und der Ukraine. 2025 fand die Aktion bereits zum sechsten Mal statt.Getragen wird der Happy Friday von einem starken Netzwerk: Familie Ferber stellte ihr Bergwerk in Aspach kostenlos als "Pack-Location" zur Verfügung. Außerdem engagierten sich bereits der VfB Stuttgart, die MHP RIESEN Ludwigsburg, der SRS e.V. und die Mannschaft des Fußball Drittlegisten SG94 Großaspach. Zentraler Partner ist der Verein Hilfstransporte + Waisenhilfe e.V. aus Calw, der die Koordination und Verteilung in Osteuropa übernahm. "Diese Auszeichnung ist für uns Anerkennung und Motivation zugleich", sagt Johannes Voetter, CEO, Gründer und Gesellschafter von WIRmachenDRUCK. "Soziales Engagement und ein gesellschaftliches Miteinander sind keine einmalige Aktion, sondern eine Haltung. Unser Dank gilt allen Partnern, Kunden und Mitarbeitenden, die den Happy Friday mit Leben füllen, und ihn in dieser Form erst möglich machen." ergänzt Samuel Voetter, Aufsichtsratsvorsitzender und ebenfalls Gründer von WIRmachenDRUCK.Platz zwei für das Sales-TeamAuch das Kunden- und Verkaufsteam von WIRmachenDRUCK konnte die Jury in Berlin überzeugen: Beim POLAR Award in der Kategorie "Kunden- & Verkaufsteam des Jahres" belegte es einen hervorragenden zweiten Platz. Gewürdigt wurde damit ein Team, das die Wünsche der Kundinnen und Kunden konsequent in den Mittelpunkt stellt. Es berät persönlich, auf Wunsch auch direkt vor Ort, und bietet einen Service, der individuell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten ist.Ausblick: Happy Friday geht onlineIn diesem Jahr schlägt WIRmachenDRUCK ein neues Kapitel auf: Statt Pakete zu packen, setzt das Unternehmen auf eine große Online-Aktion. Details werden in Kürze bekanntgegeben.Über die WIRmachenDRUCK GmbHDie innovative Online-Druckerei www.wir-machen-druck.de bietet mit ihrem Onlineshop seit 2008 schnelle Lösungen für sämtliche Anliegen im Bereich Druckprodukte und Werbemittel. Das riesige Sortiment umfasst Printklassiker wie Flyer, Broschüren, Bücher, Visitenkarten und Plakate bis hin zu Aufklebern, Angebotsmappen, Messetheken, Roll-Ups, Zeitschriften und vielem mehr. Effiziente Produktionsprozesse ermöglichen es dem Unternehmen, schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten. WIRmachenDRUCK betreut mittlerweile weit über 2 Mio. Kundinnen und Kunden in insgesamt 17 europäischen Ländern. Hinter dem Erfolgskonzept stehen ein engagiertes Team von über 650 talentierten Mitarbeitenden und eine beeindruckend vielfältige Produktpalette mit mehr als 60.000 verschiedenen Artikeln in acht Millionen Variationen. Das Unternehmen legt großen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard. Fast alle Produkte werden auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag produziert. Die einzigartige Tiefpreis-Garantie in Verbindung mit dem persönlichen Kundenservice wird von den Kundinnen und Kunden besonders geschätzt. Seit Anfang 2016 ist WIRmachenDRUCK ein Teil der internationalen Unternehmensgruppe Cimpress, dem Weltmarktführer im Online-Druck. Neben dem Happy Friday engagiert sich WIRmachenDRUCK in weiteren sozialen Projekten, etwa zugunsten der Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz, "Stuttgarts heißem Kessel" oder "Weihnachtsmann & Co.". Die thematische und geografische Bandbreite ist dabei riesig: WIRmachenDRUCK fördert regionale Vereine und Institutionen, unterstützt aber auch internationale Klimaschutzprojekte.Pressekontakt:Uli GeyerHead of Corporate CommunicationMobil: +49 (0) 172 | 732 62 30u.geyer@wir-machen-druck.deOriginal-Content von: WIRmachenDRUCK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149953/6383367