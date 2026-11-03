DJ MARKT USA/Börse uneinheitlich erwartet - Apple nach Zahlen schwach

Am Dienstag zeichnet sich an den US-Börsen keine einheitliche Tendenz zur Eröffnung ab. Während der S&P-Future vorbörslich knapp behauptet tendiert, legt der Nasdaq-Future um 0,4 Prozent zu. Vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl dominiert weiterhin Zurückhaltung, wie es heißt. Beide Häuser des Kongresses - Repräsentantenhaus und Senat - werden derzeit von den Republikanern, der Partei des US-Präsidenten Donald Trump, dominiert. Trump hat sich bisher als eifriger Verfechter der Künstlichen Intelligenz (KI) gezeigt. Doch die wachsende KI-Skepsis der Wähler, die um ihre Jobs fürchten und dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüberstehen, könnte die Republikaner ihre Mehrheit kosten. Auch die seit dem Amtsantritt Trumps und nicht zuletzt durch den Iran-Krieg gestiegenen Lebenshaltungskosten sind ein Thema, das viele Wähler beschäftigt.

Im Blick stehen daneben Zahlen und Ausblick von Apple. Der iPhone-Hersteller hat zwar im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, doch enttäuschte die Unternehmensprognose der Bruttomarge, denn Apple rechnet mit höheren Preisen für Speicherchips. Im vorbörslichen Handel fällt die Apple-Aktie um 4 Prozent.

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von Palantir (-7,3%) aufgenommen, obwohl diese die Erwartungen übertroffen haben. Das Unternehmen meldete jedoch ein langsameres Wachstum neuer Verträge.

An Konjunkturdaten werden nur die Auftragseingänge der Industrie und die Stellenangebote jeweils aus dem September veröffentlicht.

Die am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise machen etwas Boden gut. Das Barrel Brentöl verteuert sich um gut 1 Prozent auf knapp 106 Dollar. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen wieder an; die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,93 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet.

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November 03, 2026 06:27 ET (11:27 GMT)

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