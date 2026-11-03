Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug ins Asset Management. David Wright, Head of Quantitative Investments bei Pictet Asset Management, erklärt, wie KI Anlegerverhalten analysiert, Aktien auswählt und warum es weiterhin Menschen braucht. Herr Wright, Ihre globale Quest-AI-Fondsstrategie hat seit dem Start 2024 den MSCI World um rund zwei Prozentpunkte per anno geschlagen. Was macht die KI bei der Aktienauswahl anders? David Wright: Unser Modell kombiniert rund 400 Merkmale von Unternehmen, etwa Bilanzkennzahlen, Kursdaten oder Analystenprognosen. Mithilfe Tausender Entscheidungsbäume lernt es aus historischen Daten, wie diese Informationen zusammenwirken. Daraus prognostiziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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