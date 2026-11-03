Nach den heute präsentierten positiven Q3-Zahlen hat JPMorgan für Bayer die Einstufung auf "Overweight" und das Kursziel von 61 € bestätigt. Dank des starken Pharmageschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht. Insgesamt dürften die Anleger die Resultate positiv aufnehmen, führte JPMorgan weiter aus.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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