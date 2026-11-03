Airbus - Luftfahrt-Boom sorgt weiter für glänzende Aussichten!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 200 2027/10: Basiswert Airbus GroupDN53EUQuelle: DZ BANK: Geld 03.11. 13:11:11, Brief 03.11. 13:11:11
171,68 EUR 171,71 EUR -0,57% Basiswertkurs: 196,08 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Paris, 02.11 Max Rendite 16,48% Discount in % 12,43% Abstand zum Cap in % 2,00% Max Rendite in % p.a. 17,09% p.a. Cap 200,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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