FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Treffen mit dem Management des Körperpflegekonzerns auf "Sell" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich vor allem auf die jüngste operative Wachstumsstärke und auf deren Nachhaltigkeit konzentriert, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Entwicklung neuer Produkte und die Wettbewerbslage seien zur Sprache gekommen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
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