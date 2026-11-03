Von 25 EU-Ländern liegt Deutschland bei der Verbreitung von Smart Metern auf dem letzten Platz - und das mit weitem Abstand. Woran liegt das? Nur 5,9 Prozent aller Messstellen sind hierzulande mit einem intelligenten Stromzähler versehen. Das geht aus einer Übersicht des Energieversorgers 1Komma5 hervor. Der EU-Durchschnitt liegt bei 65,6 Prozent. Und rund ein Dutzend Länder haben bereits eine fast flächendeckende Versorgung erreicht - von Dänemark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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