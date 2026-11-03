NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16601 auf 17580 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma verlagerte am Montag die Bewertungsbasis seines Kursziels in die Zukunft. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei relativ ereignisarm ausgefallen, schrieb er. Im kommenden Jahr stünden aber einige Neuigkeiten aus der Pipeline zu aussichtsreichen Wirkstoffkandidaten an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
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