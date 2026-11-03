Die Redcare-Pharmacy-Aktie gehört momentan zu den wenigen Werten, die sich trotz der allgemeinen Börsenkorrektur sehr positiv entwickeln. Seit dem Kurseinbruch im März auf rund 31 € befindet sie sich in einem nachhaltigen Aufwärtstrend. Am Dienstag notiert sie aktuell bei etwa 75,70 €. Verantwortlich hierfür ist vor allem die verbesserte Geschäftsentwicklung. Hier stellt sich die Frage: Ist die Aktie nach dem starken Kursanstieg noch interessant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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