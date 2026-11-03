Nach dem heftigen Ausverkauf im Oktober kehrt bei chinesischen Aktien zumindest vorübergehend die Kauflaune zurück. BYD, Geely und Xiaomi gehören zu den Unternehmen, die am heutigen Morgen allesamt Kursanstiege verzeichnen. Dahinter steckt mehr als nur eine technische Gegenbewegung: Peking versucht mit einem neuen Maßnahmenpaket, den Aktienmarkt zu stabilisieren. Gleichzeitig liefern einzelne Unternehmen operative Argumente für höhere Kurse. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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