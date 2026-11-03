Die Siemens-Energy-Aktie hat nach ihrer monatelangen Rallye einen kräftigen Rückschlag erlebt. Zwar konnte sich der Kurs zuletzt etwas stabilisieren, doch die wichtigsten charttechnischen Hürden liegen weiterhin oberhalb des aktuellen Niveaus. Wie geht es für die Aktie weiter? Siemens Energy-Aktie verliert deutlich - was steckt dahinter? Die Siemens-Energy-Aktie hat in den vergangenen Monaten erheblich an Wert verloren. Nachdem das Papier Ende April ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de