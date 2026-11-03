Die Marvell Technology-Aktie krachte innerhalb von nur drei Handelstagen um -32% in die Tiefe. Kommt den Chipkonzern die Übernahme des Optoelektronikunternehmens Lumentum so teuer zu stehen und sollten Anleger auf diesen neuen Tech-Giganten setzen? Das sind die Übernahmedetails Erste letzte Woche wurde sie angekündigt, seit gestern ist die Übernahme schon unter Dach und Fach. Marvell Technology wird Lumentum Holdings für einen Transaktionswert von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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