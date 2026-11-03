München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Franziska Giffey (SPD, Wirtschaftssenatorin Berlin)
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.)
John Bolton (ehem. Diplomat und Trump-Berater)
Hannes Jaenicke (Schauspieler)
Beatrice Achterberg (Neue Zürcher Zeitung)
Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)
Folgen der Zwischenwahlen für die US-Politik und Europa
Darüber sprechen der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg und Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton.
Koalitionsverhandlungen in Berlin und Zustand der Bundesregierung
Im Studio: die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD).
Es kommentieren: der Schauspieler Hannes Jaenicke, die Journalistin der NZZ Beatrice Achterberg und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6383458
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Franziska Giffey (SPD, Wirtschaftssenatorin Berlin)
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.)
John Bolton (ehem. Diplomat und Trump-Berater)
Hannes Jaenicke (Schauspieler)
Beatrice Achterberg (Neue Zürcher Zeitung)
Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)
Folgen der Zwischenwahlen für die US-Politik und Europa
Darüber sprechen der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg und Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton.
Koalitionsverhandlungen in Berlin und Zustand der Bundesregierung
Im Studio: die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD).
Es kommentieren: der Schauspieler Hannes Jaenicke, die Journalistin der NZZ Beatrice Achterberg und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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