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Gold und Silber geraten trotz Nahostkrieg und Börsenturbulenzen massiv unter Druck. Experten sehen eine Liquiditätskrise - und Parallelen zu den Rallyes nach 2008 und 2020.

Krieg im Nahen Osten, explodierende Energiepreise und wankende Aktienmärkte - und ausgerechnet die klassischen Krisenwährungen Gold und Silber geraten unter die Räder: Nach dem schwächsten Oktober seit der Finanzkrise 2008 vollzogen die Edelmetalle zu Wochenbeginn zwar eine zarte Erholung, doch die Nervosität an den Terminmärkten bleibt greifbar.

Silber notiert mit einem Abschlag von rund 60 Prozent gegenüber seinem Rekordhoch von 121,64 US-Dollar je Unze tief im Bärenmarkt, während Gold auf den tiefsten Stand seit einem Jahr abtauchte. Für Jen Bawden, Gründerin von Bawden Capital, liegt die Ursache dieser scheinbaren Flucht aus dem sicheren Hafen jedoch nicht in einer schwindenden Attraktivität der Metalle, sondern in einer akuten weltweiten Liquiditätsverknappung. Für antizyklische Rohstoffanleger birgt genau diese Marktbereinigung nach historischem Muster eine außergewöhnliche Einstiegsgelegenheit.

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Gold- und Silber: Aus Notverkäufen erwachsen Rekordrallyes











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