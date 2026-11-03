Der KI-Boom spaltet die Wall Street. Während führende Investmentbanken weiterhin auf gigantische Wachstumschancen durch künstliche Intelligenz setzen, schlagen große Vermögensverwalter zunehmend Alarm. Sie warnen vor überzogenen Bewertungen, einem ausufernden Finanzierungsbedarf und möglichen Verwerfungen an den Kapitalmärkten. Der jüngste Ausverkauf bei Technologieaktien zeigt bereits, wie nervös die Anleger geworden sind. Einige führende Wall-Street-Manager warnen nun vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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