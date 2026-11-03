Fritz-Geräte sind oft teurer als die anderer Hersteller, dafür bieten sie praktische Zusatzfunktionen. Die neue Smart Energy 201 soll unter anderem dabei helfen, dein Heimnetz besser im Blick zu behalten. Der Berliner Hersteller Fritz hat eine neue smarte Steckdose auf den Markt gebracht. Neben dem Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten ermöglicht die Fritz Smart Energy 201 es Nutzer:innen außerdem, ihren Energieverbrauch präzise zu messen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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