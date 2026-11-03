DJ MÄRKTE USA/Börse uneinheitlich erwartet - Apple und Palantir schwach

DOW JONES--Am Dienstag zeichnet sich an den US-Börsen keine einheitliche Tendenz zur Eröffnung ab. Während der S&P-Future vorbörslich knapp behauptet tendiert, legt der Nasdaq-Future um 0,3 Prozent zu. Vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl dominiert weiterhin Zurückhaltung, wie es heißt. Beide Häuser des Kongresses - Repräsentantenhaus und Senat - werden derzeit von den Republikanern, der Partei des US-Präsidenten Donald Trump, dominiert.

Trump hat sich bisher als eifriger Verfechter der Künstlichen Intelligenz (KI) gezeigt. Doch die wachsende KI-Skepsis der Wähler, die um ihre Jobs fürchten und dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüberstehen, könnte die Republikaner ihre Mehrheit kosten. Auch die seit dem Amtsantritt Trumps und nicht zuletzt durch den Iran-Krieg gestiegenen Lebenshaltungskosten sind ein Thema, das viele Wähler beschäftigt.

Im Blick stehen daneben Zahlen und Ausblick von Apple. Der iPhone-Hersteller hat zwar im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, doch enttäuschte die Unternehmensprognose der Bruttomarge, denn Apple rechnet mit höheren Preisen für Speicherchips. Im vorbörslichen Handel fällt die Apple-Aktie um 3,8 Prozent.

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von Palantir (-5,9%) aufgenommen, obwohl diese die Erwartungen übertroffen haben. Das Unternehmen meldete jedoch ein langsameres Wachstum neuer Verträge.

Die Aktien von Pfizer verlieren 0,2 Prozent, nachdem der Pharmakonzern bei Vorlage seines Quartalsausweises den Ausblick erhöht hat. Auch der Chemiekonzern Dupont ist zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr, was der Aktie zu einem Plus von 1,9 Prozent verhilft. Shopify (-15%) hat mit Umsatz und operativem Bruttoergebnis die Erwartungen von Analysten verfehlt.

An Konjunkturdaten werden nur die Auftragseingänge der Industrie und die Stellenangebote jeweils aus dem September veröffentlicht.

Die am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise stabilisieren sich. Der Preis für das Barrel Brentöl steigt 0,1 Prozent auf knapp 106 Dollar. Zu Wochenbeginn war der Preis um gut 7 Prozent abgesackt mit der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Nun berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, US-Streitkräfte hätten die iranische Insel Qeschm angegriffen. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen wieder an; die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,93 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet.

=== US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,60 +0,02 4,62 4,58 5 Jahre 4,72 +0,03 4,74 4,70 10 Jahre 4,93 +0,04 4,94 4,90 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr EUR/USD 1,1182 -0,0 -0,0003 1,1185 1,1196 EUR/JPY 176,91 +0,1 0,2300 176,68 176,7200 EUR/CHF 0,9158 +0,0 0,0002 0,9156 0,9177 EUR/GBP 0,8334 -0,1 -0,0009 0,8343 0,8341 USD/JPY 158,21 +0,2 0,2700 157,94 157,8300 GBP/USD 1,3415 +0,1 0,0010 1,3405 1,3414 USD/CNY 6,6721 +0,4 0,0241 6,6480 6,6480 USD/CNH 6,672 +0,4 0,0259 6,6461 6,6471 AUS/USD 0,6982 -0,2 -0,0014 0,6996 0,7015 Bitcoin/USD 77.296,02 +0,7 565,09 76.730,93 77.353,25 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 97,20 +0,8 0,74 96,46 Brent/ICE 104,89 +0,1 0,12 104,77 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.934,22 -0,3 -13,20 3.947,42 Silber 49,64 -1,9 -0,99 50,63 Platin 1.433,20 -1,1 -16,05 1.449,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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