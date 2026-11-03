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Orion Innovation stellt die nächste Generation von OI NEBULA vor, seiner Suite von agentenbasierten SDLC-Plattformen



03.11.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die bewährte und erweiterte Suite agentenbasierter SDLC-Plattformen ist ab sofort bei einer ausgewählten Gruppe von Unternehmenskunden verfügbar. ISELIN, N.J., 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), ein Partner für daten- und KI-gestützte Softwareentwicklungsdienstleistungen, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit der nächsten Generation von OI NEBULA bekannt, seiner Suite von agentenbasierten KI-SDLC-Plattformen. Aufbauend auf mehr als einem Jahr Erfahrung in realen Umgebungen bietet diese erweiterte Suite verbesserte Funktionen zur Beschleunigung der Entwicklung von Unternehmenssoftware und ist ab sofort für Unternehmen weltweit verfügbar. Durch die Kombination von agentenbasierter KI mit Orions Software-Engineering-Expertise bietet Nebula eine autonome, durchgängige SDLC-Plattform, modernisiert Legacy-Systeme und optimiert die Softwarewartung. Die Validierung von Nebula anhand realer technischer Herausforderungen, Liefertermine und Governance-Anforderungen half Orion, seine Zuverlässigkeit, Leistung und Automatisierung zu verbessern und prägte so die in dieser Version eingeführten Verbesserungen. Die nächste Generation von Nebula wurde für Unternehmensumgebungen entwickelt und umfasst Governance-Kontrollen, Überprüfung durch den Menschen, Sicherheitsbehebung in Echtzeit, Durchsetzung von Engineering-Standards und flexible Bereitstellung in On-Premise- und Private-Cloud-Umgebungen. Die kürzlich erfolgte ISO/IEC 42001:2023-Zertifizierung von Orion unterstreicht das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle KI, Risikomanagement und Rechenschaftspflicht. "Unternehmen benötigen mehr als KI-Codegenerierungswerkzeuge. Sie brauchen Systeme, die durchgängige Software mit integrierten Unternehmensstandards, Verantwortlichkeit, Governance und Sicherheit bieten", sagte Rajul Rana, Chief Technology Officer bei Orion Innovation. "Wir wollten Nebula erst auf den Markt bringen, nachdem es sich bewährt hatte. Nach einem Jahr enger Zusammenarbeit mit Entwicklern und unseren Kunden bietet die nächste Generation von Nebula die Grundlage für die durchgängige Automatisierung des Softwareentwicklungszyklus (SDLC): Beschleunigung der Bereitstellung neuer Anwendungen, Verwaltung und Verbesserung bestehender Anwendungen sowie Modernisierung komplexer Altsysteme." Was ist neu an der nächsten Generation von OI NEBULA? Basierend auf dem Feedback aus Produktionsumgebungen bietet die erweiterte Suite Folgendes: OI GORDIAN Für Legacy-Modernisierung

Für Legacy-Modernisierung OI GANTRY : erweitert die Fähigkeiten Ihres bestehenden KI-Codierungstools

: erweitert die Fähigkeiten Ihres bestehenden KI-Codierungstools Erhöhte Autonomie bei der Ausführung langfristiger Aufgaben

KI-gestützte Anwendungsentwicklung und -wartung (ADM)

Metrik-Dashboard

Robuste Governance Die OI NEBULA Suite Von der Automatisierung des gesamten Softwareentwicklungszyklus bis zur Modernisierung veralteter Anwendungen OI NEBULA liefert Software von den Anforderungen bis zur Veröffentlichung, indem spezialisierte KI-Agenten über Planung, Architektur, Entwicklung, Test, Sicherheit und Bereitstellung koordiniert werden und Engineering-Organisationen so bei der Bewältigung von Engpässen jenseits der Codegenerierung unterstützt werden. OI GORDIAN beschleunigt die Modernisierung von Legacy-Systemen durch die Extraktion von Geschäftsregeln, Workflows, Abhängigkeiten, Systemverhalten, Datenstrukturen und Anwendungs-zu-Daten-Beziehungen direkt aus bestehenden Anwendungen. Es erstellt validierte Dokumentationen und Wissensbestände, bevor Transformationsprogramme beginnen. OI GANTRY erweitert die Automatisierung Ihrer KI-Tools über die Codegenerierung hinaus. Es verbessert das Vertrauen in die KI-gestützte Entwicklung durch die Überwachung von KI-Codierungsassistenten in Echtzeit. Es erkennt Halluzinationen, blockierte Sitzungen, Abweichungen von den Spezifikationen und andere Probleme, bevor sie die Codeüberprüfung erreichen, und macht sie dadurch autonomer. Gantry funktioniert "besser zusammen" mit führenden KI-Codierungsassistenten, darunter Cursor, Claude Code und GitHub Copilot. "Das Besondere an Nebula ist die Art und Weise, wie es agentenbasierte KI mit Orions fundierter Softwareentwicklungsexpertise und Erfahrung in der Bereitstellung komplexer Unternehmensplattformen kombiniert", sagte Brian Bronson, Chief Executive Officer von Orion Innovation. "Die nächste Generation von Nebula, die durch Innovationen aus dem Orion Envision Center entwickelt wurde, spiegelt unser kontinuierliches Engagement in den Bereichen KI für Unternehmen und Softwareentwicklung wider." Unser Fokus geht über die schnellere Codegenerierung hinaus; wir helfen unseren Kunden, komplexe Systeme zu modernisieren, die Transformation zu beschleunigen und mit Zuversicht die Zukunft zu gestalten." Verfügbarkeit Die nächste Generation von OI NEBULA, einschließlich OI GORDIAN und OI GANTRY, ist jetzt für Unternehmenskunden weltweit verfügbar. Mehr erfahren Sie unter www.oilabs.ai . Informationen zu Orion Innovation Orion Innovation ist ein auf Daten und KI spezialisierter Partner für Software-Engineering-Dienstleistungen mit fundierter Cloud-Expertise, der digitale Erlebnisse entwickelt, die messbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen. Mit einer starken globalen Präsenz kombiniert Orion Technologieexpertise, Branchenkenntnisse und einen kollaborativen Ansatz, um Kunden dabei zu helfen, sich vorzustellen, was als Nächstes kommt, und das zu bauen, was wirklich zählt. Medienkontakt: Orion Innovation

Christina Potter

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