Mit der neuen Parallels Desktop für Mac Enterprise Edition können IT-Abteilungen Windows-Anwendungen jetzt app-basiert bereitstellen, ohne einen vollständigen Windows-Desktop aufzusetzen

Schaffhausen, Schweiz, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels, ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden und Virtualisierungslösungen, veröffentlicht heute seine neue, app-zentrierte Lösung für Parallels Desktop für Mac Enterprise Edition. Damit können IT-Abteilungen unterstützte Windows-Anwendungen noch einfacher auf Macs bereitstellen, ohne dafür eine vollständige virtuelle Windows-Maschine (VM) vorbereiten zu müssen. Die Bereitstellung erfolgt über die bestehende Mac-Geräteverwaltung (MDM) des Unternehmens.

Die IT-Abteilung stellt die unterstützte Windows-Anwendung über ihr Mac-MDM bereit, während Parallels Desktop die erforderliche Windows-Umgebung und die Installation der Anwendung automatisch im Hintergrund verwaltet. Nutzer können die Anwendung direkt auf ihrem Mac starten und verwenden, ohne den zugrunde liegenden Windows-Desktop oder die virtuelle Maschine (VM) öffnen oder bedienen zu müssen.

"Immer mehr Mitarbeiter möchten auf einem Mac arbeiten. Gleichzeitig werden Mac Computer für Unternehmen auch wirtschaftlich immer attraktiver. Doch in vielen Organisationen laufen die Anwendungen, auf die sie angewiesen sind, nach wie vor nur unter Windows. Das führt zu einer Anwendungslücke, die Unternehmen daran hindern kann, ihren Mitarbeitern die gewünschten Geräte zur Verfügung zu stellen", so Christa Quarles, CEO von Parallels. "Parallels Desktop schließt diese Anwendungslücke und gibt Mitarbeitern die Freiheit, auf einem Mac zu arbeiten, ohne den Zugriff auf die benötigten Windows-Anwendungen zu verlieren."

Zwei Möglichkeiten, Windows-Anwendungen auf dem Mac zu unterstützen

Die neue Lösung bietet der IT-Abteilung mehr Flexibilität, um Windows-Anwendungen entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Nutzer bereitzustellen.

Für Mitarbeiter, die nur bestimmte unterstützte Windows-Anwendungen benötigen, kann die IT-Abteilung nun direkt die benötigte Anwendung bereitstellen, anstatt eine vollständige Windows-Umgebung vorbereiten und verteilen zu müssen. Die Anwendung wird als macOS-App verpackt und über das bestehende Mac-MDM des Unternehmens verteilt. Parallels Desktop übernimmt hinter den Kulissen die Bereitstellung der erforderlichen Windows-Umgebung, wodurch sich die Schritte zwischen einer Anwendungsanforderung und dem ersten Start durch den Mitarbeiter reduzieren.

Für Nutzer, die eine vollständige Windows-Umgebung oder größere Flexibilität bei der Konfiguration benötigen, kann die IT weiterhin vollständige Windows-VMs bereitstellen und verwalten. Parallels Desktop für Mac Enterprise Edition unterstützt außerdem die Bereitstellung virtueller Linux- und macOS-Umgebungen.

Die neue Funktion ersetzt also nicht die VM-basierte Bereitstellung, sondern bietet der IT eine zusätzliche Option. Unternehmen können die anwendungsorientierte Lösung nutzen, wenn Mitarbeiter lediglich Zugriff auf bestimmte Windows-Anwendungen benötigen, und eine vollständige virtuelle Umgebung bereitstellen, wenn der Anwendungsfall dies erfordert.

Windows-Anwendungen direkt auf dem Mac nutzen

Die neue anwendungsorientierte Lösung baut auf der Coherence-Technologie von Parallels Desktop auf. Sie sorgt dafür, dass die Windows-Umgebung für Nutzer noch stärker in den Hintergrund rückt. Mitarbeiter sehen die ihnen zugewiesenen Anwendungen direkt auf ihrem Mac und starten sie von dort aus, anstatt über einen separaten Windows-Desktop zu arbeiten.

Dank erweiterter Sicherheitskontrollen kann die IT-Abteilung die zugrunde liegende Windows-Umgebung verbergen und einschränken, sodass Benutzer nur auf die ihnen zugewiesenen Anwendungen zugreifen können. Die IT-Abteilung kann die Zuweisung und Bereitstellung von Anwendungen über bestehende Mac-Workflows verwalten, während Parallels Desktop die erforderliche Windows-Umgebung im Hintergrund verwaltet.

Dieser Ansatz kann Unternehmen dabei helfen, Mac Computer in weiteren Abteilungen und für mehr Mitarbeiter einzusetzen, ohne bestehende Arbeitsabläufe mit Windows-Anwendungen ersetzen zu müssen. Außerdem kann sich dadurch die Notwendigkeit verringern, zusätzliche Windows-Geräte bereitzustellen oder zu warten, nur weil einzelne Mitarbeiter bestimmte Windows-Anwendungen benötigen.

Unterstützung für häufig verwendete Windows-Anwendungen

Zum Start unterstützt die neue, anwendungsorientierte Lösung eine Reihe vorkonfigurierter Windows-Anwendungen sowie zwei Sicherheitstools* für Anwendungsfälle in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Ingenieurwesen, Kommunikation und Produktivität.

Zu den unterstützten Anwendungen gehören Adobe Acrobat, Bloomberg Terminal, Bluebeam Revu, Dragon Medical One, Microsoft Teams, Power BI Desktop, Microsoft Office-Anwendungen, Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft Access, Google Chrome und Genesys Cloud. Zu den unterstützten Sicherheitstools gehören Sysmon und Nxlog. Kunden können über das Parallels Desktop Management Portal Unterstützung für weitere Anwendungen beantragen, vorbehaltlich einer Prüfung durch Parallels.

Testversion und Verfügbarkeit

Die neue, anwendungsorientierte Funktion ist ab dem 3. November 2026 exklusiv mit der "Parallels Desktop for Mac Enterprise Edition" verfügbar.

Parallels Desktop für Mac Enterprise Edition ist direkt über den Parallels-Vertrieb oder über autorisierte Händler weltweit erhältlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit, eine kostenlose Testversion anzufordern, finden Sie unter www.parallels.com/de/products/desktop/enterprise/.

*Kunden sind selbst dafür verantwortlich, gültige Lizenzen für Microsoft Windows und alle Anwendungen von Drittanbietern zu erwerben und aufrechtzuerhalten. Parallels steht in keiner Verbindung zu den Herausgebern der aufgeführten Anwendungen. Die Aufnahme einer Anwendung bedeutet keine Empfehlung oder Zertifizierung durch deren Herausgeber.

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtern, die benötigten Anwendungen und Dateien auf jedem Gerät und jedem Betriebssystem zu nutzen und darauf zuzugreifen. Parallels hilft Kunden dabei, die besten verfügbaren Technologien zu nutzen - sei es Windows, Mac, ChromeOS, iOS, Android oder die Cloud. Parallels löst komplexe technische und nutzerbezogene Probleme, indem es Unternehmen und Privatkunden ermöglicht, Anwendungen einfach und kostengünstig überall und jederzeit zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.parallels.com.

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Ashley Ruess ashley.ruess@parallels.com

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