Mit der Transaktion stärkt das Unternehmen seine Präsenz in Ostkanada und erweitert sein Portfolio an ergänzenden Chemielösungen und Services für Kunden in der Region.

DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, hat die Übernahme bestimmter Vermögenswerte des Geschäftsbereichs Lavo Bulk von KIK Consumer Products in Kanada abgeschlossen ("Lavo Bulk").

Mit der Übernahme baut Univar Solutions seine Präsenz in Ostkanada aus und erweitert das Angebot an ergänzenden Chemielösungen sowie die Kompetenzen, die das Unternehmen seinen Kunden in der Region zur Verfügung stellen kann.

"Lavo Bulk ergänzt unser Geschäft in strategisch sinnvoller Weise und unterstützt unser Ziel, gemeinsam mit wichtigen Kunden und strategischen Lieferanten in Kanada weiter zu wachsen", sagt Bob Craycraft, CEO des Geschäftsbereichs Chemical Distribution & Services von Univar Solutions. "Wir freuen uns, das Team von Lavo Bulk bei Univar Solutions willkommen zu heißen. Gemeinsam wollen wir auf der langjährigen Erfahrung, den gewachsenen Geschäftsbeziehungen und den Kompetenzen des Teams aufbauen und unseren Kunden weiterhin den sicheren und zuverlässigen Service bieten, den sie von uns erwarten."

Die Führungskräfte und das Vertriebsteam von Lavo Bulk, die bislang für das Lavo-Bulk-Geschäft tätig waren, sind zu Univar Solutions gewechselt. Damit bleiben wertvolles Fachwissen, bestehende Kunden- und Lieferantenbeziehungen sowie Kenntnisse der betrieblichen Abläufe und Beschaffungsanforderungen erhalten.

"Wir sehen vielfältige Möglichkeiten, auf den Stärken des Geschäfts aufzubauen und unsere Beziehungen zu Kunden und Lieferanten in der gesamten Region weiter zu vertiefen", ergänzt Chris Halberg, Senior Regional Vice President für Kanada und EMEA im Geschäftsbereich Chemical Distribution & Services von Univar Solutions. "Unser unmittelbares Ziel ist es, den Übergang reibungslos zu gestalten, unsere neuen Kollegen bestmöglich zu unterstützen und das hohe Serviceniveau aufrechtzuerhalten, das unsere Kunden gewohnt sind."

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "strebt an", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "geht davon aus" oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt oder die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können. Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten, finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift "Risk Factors" dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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