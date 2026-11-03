NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270,62 US-Dollar belassen. Das Umsatzwachstum sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Edison Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürften der Absatz der iPhone-18-Serie und das Serviceumsatz-Wachstum mit weiteren Herausforderungen konfrontiert sein. Die Aktie sei angesichts des verlangsamten Wachstums und des zunehmenden Margendrucks zu teuer./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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