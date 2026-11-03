Cardano Kurs heute bei 0,188 Dollar, warum ADA trotz Quanten-Upgrade unter allen Durchschnitten liegt

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Der Cardano Kurs ist auf rund 0,188 Dollar gefallen und liegt damit 93 Prozent unter seinem Rekord von 3,09 Dollar. Innerhalb von 30 Tagen hat ADA fast 22 Prozent verloren, und der Kurs notiert inzwischen unter allen wichtigen Durchschnittslinien. Gleichzeitig arbeitet das Netzwerk an Signaturen, die Angriffen durch Quantencomputer standhalten sollen, und an Regeln für regulierbare Stablecoins. Die Entwickler bauen also für große Finanzhäuser, während der Cardano Kurs weiter nachgibt. Ist das die Ruhe vor einer Erholung, oder steht ADA vor dem nächsten Bruch nach unten? Die Antwort hängt an wenigen Zehntelcent, und sie zeigt, wie lang der Weg zurück zum Rekord wirklich ist.

Cardano Kurs unter Druck, warum eine Linux-Warnung und neue Upgrades den Markt spalten

Für den Cardano Kurs kam die wichtigste Nachricht dieser Woche nicht vom Markt, sondern aus der Technik. Laut DiarioBitcoin warnte die Organisation Intersect vor einer kritischen Linux-Schwachstelle mit dem Schweregrad 9,8 von 10, die Server von Pools im Netzwerk stören könnte. Bestätigte Ausfälle gibt es bisher nicht, doch das Handelsvolumen lag rund 52 Prozent unter dem Schnitt der vergangenen 30 Tage.

Charttechnisch zeigt der Cardano Kurs ein schwaches Bild, denn er notiert unter allen Durchschnitten von 7 bis 200 Tagen. Der RSI steht bei 30,3 und nähert sich dem überverkauften Bereich, während der MACD weiter nach unten zeigt. Nach dem Bruch des Tagestiefs bei 0,1895 Dollar gilt 0,195 Dollar als erste Hürde, die 200-Tage-Linie wartet erst bei 0,209 Dollar.

Auf der Entwicklerseite geht es dagegen voran, wie CoinGabbar am Montag berichtet. Cardano Lightning soll Liquidität aus dem Lightning Network von Bitcoin ins Netzwerk holen, und der Vorschlag CIP-0206 bringt Signaturen gegen Angriffe durch Quantencomputer. Solche Upgrades zielen auf große Finanzhäuser, doch ihre Wirkung auf den Cardano Kurs zeigt sich meist erst über Jahre. Bis zum Rekord müsste ADA um das rund 16-Fache steigen, deshalb fragen sich viele Anleger, wo ein früherer Einstieg noch möglich ist.

Während der Cardano Kurs auf Erholung wartet, liefert Pepeto bereits eine laufende Börse

Cardanos Fortschritt bei Quantenschutz und Stablecoins ist ein langsamer Erfolg, und langsame Erfolge verlangen vor allem Geduld. Wer nicht Jahre auf das 16-Fache warten will, schaut deshalb eine Stufe früher. Genau dort setzen frühe Käufer derzeit darauf, dass sich mit Pepeto eine Geschichte wie bei Pepe wiederholen könnte.

Hinter Pepeto steht der Mitgründer des ersten Pepe, und das Team weiß deshalb, wie der Lauf eines Meme-Coins beginnt. Anders als die meisten Presales hat Pepeto bereits vor dem eigenen Listing eine funktionierende Börse ohne Gebühren gestartet. Das zeigt, dass das Team liefert, was es verspricht. Bevor der erste Token verkauft wurde, hatte SolidProof den kompletten Code geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf einer auditierten und sicheren Grundlage in den Presale einsteigen.

Echtes Geld hat das bemerkt, denn in den Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen. Der Token kostet in dieser Stufe 0,000000188 Dollar, und jede Stufe endet, sobald ihr Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist. Mit jeder neuen Stufe steigt der Preis, sodass 1.000 Dollar heute rund 5,3 Milliarden Token kaufen und später weniger. Ein Listing rückt näher, und das Zeitfenster für den Einstieg zum Presale-Preis wird damit kleiner. Nach dem Listing sehen einige Analysten bis zum 100-Fachen als möglich an, und genau diese Spanne zwischen Presale-Preis und Börsenstart könnte frühen Käufern den größten Vorsprung verschaffen.

Cardano kennt diese Art von Aufstieg selbst. ADA kostete 2017 nur 0,0024 Dollar und erreichte 2021 seinen Rekord von 3,09 Dollar. Für diesen Weg brauchte Cardano damals rund vier Jahre, und die größten Gewinne gingen an die Käufer der ersten Stunde. Für alle, die diese Phase bei Cardano verpasst haben, wirkt Pepeto deshalb wie einer der spannendsten Presales, die derzeit offen sind.

Fazit

Der Cardano Kurs muss zuerst 0,195 Dollar zurückerobern, bevor die 200-Tage-Linie bei 0,209 Dollar in Reichweite kommt. Bis zum Rekord braucht ADA das 16-Fache, und bei knapp 7 Milliarden Dollar Marktwert erfordert das enorme Summen an neuem Kapital. Pepeto steht am anderen Ende, mit laufender Börse und einem Token vor dem Listing. Auf der offiziellen Pepeto-Website zeigt sich, dass der Preis von Stufe zu Stufe klettert. Die ADA-Käufer von 2017 warteten nicht, bis der Chart ihnen recht gab, und wer bei Pepeto jetzt zum Presale-Preis kauft, besetzt genau diesen frühen Platz, bevor die nächste Stufe ihn teurer macht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie geht es mit dem Cardano Kurs im November 2026 weiter?

Der Cardano Kurs bleibt angeschlagen, solange ADA unter 0,195 Dollar notiert, ein RSI von 30,3 macht aber eine Gegenbewegung möglich.

Warum interessieren sich Cardano-Anleger für Pepeto?

Weil Pepeto vom Mitgründer des ersten Pepe stammt und schon vor dem Listing eine gebührenfreie Börse betreibt. Den Presale finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website https://pepetocoin.com.