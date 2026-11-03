NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nach einem Medienbericht über mögliche Fortschritte auf dem Weg zu einer Lösung des US-iranischen Krieges deutlich gefallen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch kräftig gestiegen waren, angetrieben von Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran, drehten sie am Nachmittag nach unten.

Zeitweise fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee mit Lieferung im Januar bis auf 100,80 US-Dollar. Das sind fast vier Prozent weniger als am Vortag. Am Morgen hatte der Ölpreis sogar noch ein Tageshoch über 107 Dollar erreicht.

Am Markt wurde auf einen Bericht des Mediennetzwerks Al Araby aus Katar zu möglichen Fortschritten bei den Friedensbemühungen verwiesen. Demnach habe eine dem Vermittlungsteam nahestehende Quelle gesagt, dass die US-Regierung den Entwurf einer Absichtserklärung gebilligt habe. Diesen Entwurf habe die katarische Delegation zuvor dem Iran vorgelegt.

Wie es weiter in dem Medienbericht heißt, drehe sich die Diskussion mittlerweile um die Art und Weise, wie das Erreichen einer Interimsvereinbarung bekannt gegeben werden soll - gefolgt von der Rückkehr beider Parteien an den Verhandlungstisch.

Seit Beginn der Woche ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent kräftig gefallen, auch verstärkt durch einen Kontraktwechsel zu Beginn des Monats. In der vergangenen Woche hatte der Preis für Brent noch bei fast 117 Dollar gestanden.

Der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, hatte zuvor bereits grünes Licht für Verhandlungen gegeben, die den seit Monaten andauernden Krieg mit den USA beenden könnten, wie aus einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA hervorgeht. Auch US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass viele davon ausgehen, der Krieg mit dem Iran zu Ende gehe. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump./jkr/jsl/mis