Zalando hat ein solides drittes Quartal vorgelegt: Das zugrunde liegende Wachstum hat sich gegenüber dem ersten Halbjahr verbessert, und das bereinigte EBIT stieg trotz einer schwächeren Profitabilität im B2C-Geschäft. Das Pro-forma-GMV- und das Umsatzwachstum beschleunigten sich auf 6,1% bzw. 3,3%, während das bereinigte EBIT um 10,6% auf 106,5 Mio. EUR zulegte. B2B blieb der wichtigste Ergebnistreiber, wohingegen gezielte Investitionen in Kunden sowie höhere Marketingaufwendungen die B2C-Margen belasteten. Das Management bestätigte die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 und peilt nun die Mitte der Spanne von 680-720 Mio. EUR für das bereinigte EBIT an. Wir heben unsere Schätzung für das bereinigte EBIT 2026e auf 702 Mio. EUR an (zuvor: 688 Mio. EUR). Höhere Einmaleffekte mindern das berichtete EBIT, lassen die Bewertung jedoch weitgehend unverändert. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zalando-se
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