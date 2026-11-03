München/Hamburg/Nürnberg (ots) -Festliche Eventtage am Viktualienmarkt und in der Mönckebergstraße - Wohnzimmergespräche und eine kuratierte Kollektion LOBERON x Guido Maria Kretschmer im MittelpunktMit zwei stimmungsvollen Eventtagen hat LOBERON die Grand Openings seiner Pop-up-Stores in München und Hamburg gefeiert. Am 16.10.2026 folgten rund 150 Gäste der Einladung am Viktualienmarkt, am 30.10.2026 kamen 140 Gäste in die Mönckebergstraße nach Hamburg. Beide Male erlebten die Gäste "Coming Home" nicht als klassische Eröffnung, sondern als persönlichen Besuch, bei dem man sich vom ersten Moment an willkommen fühlte.München: Grand Opening am ViktualienmarktDer Pop-up-Store ist seit dem 01.10.2026 geöffnet und bleibt bis zum 30.01.2027 am Viktualienmarkt 6 in München. Unter dem Motto "The Home of Joy & Light" verbinden sich auf 477 m² stimmige Raumkonzepte, persönliche Beratung und ein besonderes Einkaufserlebnis. Eine große Schleife empfängt alle Gäste am Eingang. Wer durch sie hindurch in den Store tritt, taucht unmittelbar in die LOBERON-Welt ein."Willkommen Zuhause" als LeitgedankeDer Tag begann mit den Worten "Willkommen Zuhause". Ein warmes Coming Home Breakfast mit Schleifen-Cupcakes und ein liebevoll angerichteter Brunch im Homemade-Stil luden die Gäste zum Ankommen ein. Ein Barista bereitete frisch gebrühte Kaffeespezialitäten zu und machte den Start in den Tag noch genussvoller. Im Herzen des Stores stand ein LOBERON Gartenhaus, geschmückt mit der grünen Schleife und voller behaglicher Gemütlichkeit. Hier hielten die Gäste ihren ganz persönlichen Coming-Home-Moment auf Karten und Fotos fest. Stoffservietten ließen sich vor Ort mit Initialen besticken, ein kleines Stück Zuhause zum Mitnehmen.Gemütliches Wohnzimmergespräch mit Guido Maria KretschmerHöhepunkt des Vormittags war das Wohnzimmergespräch mit Guido Maria Kretschmer, Susanne Töpfer und Christian Bühring. Moderiert von Vanessa Meisinger kreiste das Gespräch um die Frage, was ein Zuhause besonders macht und wie Räume entstehen, in denen man sich wirklich wohlfühlt. Im Mittelpunkt stand die gemeinsame Kollektion von Guido Maria Kretschmer und LOBERON, die Guidos persönliche Handschrift mit der Wohnwelt der Marke verbindet. Auch die Gäste waren eingeladen, Fragen zu stellen und mehr zu erfahren.Für Christian Bühring, Geschäftsführer der LOBERON GmbH, ist die Eröffnung des Pop-up-Stores in München ein ganz persönlicher Moment. Er blickt zurück: "Für mich war die Eröffnung in München gleich in zweierlei Hinsicht ein persönliches Coming Home. Ich habe hier studiert, und meinen ersten Job hatte ich als Filialleiter nur wenige Schritte von diesem Geschäft entfernt. Umso mehr freut es mich, dass wir uns nach langem Abwägen endlich getraut haben, diesen herausfordernden Schritt zu gehen." Guido Maria Kretschmer ergänzt: "Unser Zuhause ist der Spiegel unserer Seele. Einrichtung liegt mir sehr am Herzen."Presse und ELLE am NachmittagAm Nachmittag lud ELLE ihre Leserinnen und Leser zu einem weiteren Programmteil ein. Ein Wohnzimmergespräch, Worte aus der Redaktion und ein Fotoslot mit Guido Maria Kretschmer, inklusiven Autogrammen, ließen den Tag ausklingen. Zwischen den Programmpunkten entdeckten die Gäste die neue Kollektion, shoppten Lieblingsstücke und nahmen neben ihren Eindrücken auch ein Stück LOBERON mit nach Hause.Hamburg: Grand Opening in der MönckebergstraßeAm 30.10.2026 lud LOBERON in Hamburg zum Grand Opening des Pop-up-Stores in der Mönckebergstraße 19. In Kooperation mit InStyle empfing LOBERON 140 Gäste aus Influencer-Kreisen, Partnerschaften und Presse auf 255 m². Auch der Hamburger Store ist seit dem 01.10.2026 geöffnet und bleibt bis Ende Januar 2027 geöffnet.Das Programm folgte dem Konzept aus München: Auch in Hamburg stand ein gemütliches Wohnzimmergespräch mit Guido Maria Kretschmer, Susanne Töpfer und Geschäftsführer Christian Bühring im Mittelpunkt. Passend zum "Willkommen Zuhause"-Motto verwöhnte das Catering die Gäste mit Macarons im LOBERON Branding und Schleifen-Muffins, dazu sorgte ein Barista für Kaffeespezialitäten. Auch hier konnten Stoffservietten bestickt werden, als kleines Andenken an den Besuch.Meet & Greet als besonderer AbschlussZum Abschluss gab es in Hamburg einen Moment, den es nur hier gab: Über Social Media kündigte LOBERON ein Meet & Greet mit Guido Maria Kretschmer an, ohne Anmeldung. Die ersten 50 Gäste hatten Glück und erhielten neben einem gemeinsamen Foto auch ein Autogramm.Pressekontakt und Bildanfragen:LOBERON GmbH, Julia Neumann, julia.neumann@loberon.com | press@loberon.comOriginal-Content von: LOBERON GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175841/6383570